Lions Transactions | Sunday, May 31
The BC Lions announced the following transactions on Sunday.
Added to the practice roster:
American running back Emani Bailey
National offensive lineman Alex Berwick
American wide receiver Silas Bolden
American defensive lineman T.J. Burke
American linebacker Ralen Goforth
American defensive lineman David Gusta
National linebacker Chase Henning
National linebacker Dawson Pierre
American defensive lineman Colby Taylor
American defensive back Stantley Thomas-Oliver
American offensive lineman Tyran Hunt
American wide receiver Jaden Williams
Released from the roster:
American defensive lineman Mayan Ahanotu
American defensive back Essang Bassey
American defensive back Tyler Coyle
American wide receiver Jaelon Darden
National defensive lineman Ebenezer Dibula
American quarterback Jarret Doege
American wide receiver Michael Fitzgerald
National offensive lineman Ethan Graham
American wide receiver Jermaine Jackson
American defensive back Lorando Johnson
American linebacker Jeremy Lewis
National wide receiver Hergy Mayala
American defensive back Morice Norris
American offensive lineman Christian Olmstead
American defensive lineman AJ Pena
American wide receiver Kaedin Robinson
American defensive back Dionte Ruffin